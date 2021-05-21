Президент поручил вести учет детей иностранцев в России

Президент поручил провести учет обучающихся в России детей иностранных граждан и доложить до 1 сентября. Такое указание он дал по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Поручение дано правительству совместно с региональными властями. Речь идет о ребятах, которые ходят в детсады и школы.

Кабмин с региональными властями также определит подходы к соотношению числа учащихся вместе граждан России и иностранцев, оптимального для адаптации последних и обеспечивающего эффективную учебу в целом. Срок исполнения - 1 марта 2022 года.

Также предстоит ввести систему выявления особых образовательных потребностей иностранных учащихся, в том числе оценки уровня владения русским языком. Доклад надо представить до 1 сентября, затем - ежегодно, до 1 марта.

Кроме того, Путин поручил МВД проверить продление сроков пребывания в России несовершеннолетних иностранцев и устранить недостатки, а если нужно - представить предложения по поправкам в законодательство.