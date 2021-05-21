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Рубрика: В мире

Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери

Текст: Юрий Чернов

Герцог Сассекский признался, что не мог справиться со своими переживаниями после смерти принцессы Уэльской Дианы и начал употреблять алкоголь и наркотики, только чтобы хоть как-то пережить гибель матери. Об этом принц Гарри рассказал в новом шоу Опры Уинфри.

Фото: Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS/File Photo
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По словам Гарри, после тех трагических событий никто в семье не хотел говорить о случившемся, и Диане и ему приходилось "страдать в одиночестве". Он также рассказал о тревоге и панических атаках, преследовавших его в подростковом и взрослом возрасте.

"Я был готов пить, я был готов принимать наркотики, я был готов попробовать и делать то, что заставляло меня чувствовать себя лучше", - рассказал Гарри. Он также пояснил, что мог выпить "недельный запас алкоголя" в пятницу или субботу вечером, но не потому, что ему это нравилось, а потому, что он пытался тем самым что-то "замаскировать" внутри себя.

Он заявил, что самыми счастливым для него временем были годы, проведенные в армии, поскольку на службе к нему "не было какого-то особого отношения". Гарри сказал, что в семье ему часто говорили, чтобы тот "просто играл свою роль принца" и тогда все будет проще. "Но во мне чертовски много от моей мамы. Мне кажется, что я вне системы, но я все еще застрял в ней. Единственный способ освободиться и вырваться наружу - это сказать правду", - уверен герцог.

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