Путин объявил о создании мобильного приложения для мигрантов

Россия будет улучшать условия для иностранцев, которые приезжают в нашу страну работать, скоро для них появится мобильное приложение. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза.

"Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС", - заверил президент.

Скоро в России заработает унифицированная интернет-система "Работа без границ" и мобильное приложение, объявил Путин. Они позволят оформлять онлайн документы для трудоустройства.