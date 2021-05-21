Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для устранения барьеров при получении гражданами соцуслуг. Срок исполнения поручения главы государства - 1 сентября.

"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", - говорится в сообщении на сайте Кремля. - Провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг в организациях социальной сферы, и внести необходимые изменения,... устраняющие избыточные барьеры, необоснованные процедуры, ограничивающие права граждан на получение таких услуг".

Также президент поручил разработать механизм обмена региональными практиками в социальной сфере и внедрения их в деятельность соответствующих организаций.

До 1 июня Агентство стратегических инициатив должно будет создать базу данных с лучшими региональными практиками предоставления соцуслуг, обеспечив к ней доступ органов власти субъектов России, и направить в регионы рекомендации по внедрению целевых моделей по направлениям "Здравоохранение", "Рынок труда и поддержка занятости", "Социальная защита".

Также АСИ проведет анализ получения соцуслуг и разработает новые целевые модели, а также обеспечит мониторинг их внедрения.