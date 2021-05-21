Согласно перечню поручений на сайте Кремля, эту задачу предстоит выполнить до 1 октября.
Кабмину поручено привлечь к этой работке Российскую академию наук, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.
В документе говорится, что национальный центр должен будет координировать исследовательскую и просветительскую деятельность различных организаций по указанной тематике.
Президент ранее одобрил идею на эту тему в ходе заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. "Идея заключается в том, чтобы был какой-то организующий центр, - объяснил он, говоря о необходимости проработки этой темы. - Не новый институт, а организующий центр, который бы объединил возможности различных учреждений". Глава государства добавил, что в каждой российской семье есть "гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом".