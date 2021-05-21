В России должен быть создан национальный центр изучения истории Великой Отечественной войны - представить предложения на эту тему президент России Владимир Путин поручил правительству РФ.

Согласно перечню поручений на сайте Кремля, эту задачу предстоит выполнить до 1 октября.

Кабмину поручено привлечь к этой работке Российскую академию наук, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

В документе говорится, что национальный центр должен будет координировать исследовательскую и просветительскую деятельность различных организаций по указанной тематике.

Президент ранее одобрил идею на эту тему в ходе заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. "Идея заключается в том, чтобы был какой-то организующий центр, - объяснил он, говоря о необходимости проработки этой темы. - Не новый институт, а организующий центр, который бы объединил возможности различных учреждений". Глава государства добавил, что в каждой российской семье есть "гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом".