Путин поручил увеличить премию за вклад в укрепление нации

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2021 года увеличение до 5 миллионов рублей размера премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации", - говорится в поручении, данном по итогам заседания совета по межнациональным отношениям в конце марта. Кабмин должен выполнить это поручение до 1 июля.

До настоящего времени премия, согласно указу главы государства, составляла 2,5 миллиона рублей.

Премия за вклад в укрепление нации была учреждена указом президента в 2016 году. Она ежегодно присуждается гражданам РФ, осуществляющим деятельность по укреплению единства российской нации, а также за заслуги перед обществом и государством. Одновременно ее могут получить до трех лауреатов. Предложения о присуждении награды представляются президенту советом по межнациональным отношениям.