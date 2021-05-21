Путин заявил о недопустимости злоупотребления темой "зеленых технологий"

Экологию нельзя использовать как повод для санкций. Об этом заявил президент на саммите ЕАЭС в формате видеоконференции.

"Нельзя допустить, чтобы тема "зеленых технологий" использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений в экономике", - предостерег Владимир Путин.

"Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив... Пользоваться им могли бы все компании стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - заявил президент.