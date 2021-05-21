Путин призвал оперативно принимать меры по регулированию цен

Ситуация с ценами на продукты обостряется, действовать нужно оперативно, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - констатировал Путин и поблагодарил за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

Уже есть конкретные действия - не так давно Евразийская комиссия приняла решения по консолидации позиции на рынке сахара. Так же оперативно надо принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется, считает президент.