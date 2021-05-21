Путин призвал заключать больше соглашений ЕАЭС о свободной торговле

Владимир Путин призвал увеличить географию соглашений о свободной торговле, которые Евразийский экономический союз заключает с третьими странами. Об этом он заявил на саммите ЕАЭС в формате видеоконференции.

Такие документы уже подписаны с Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. "Считаем важным активизировать переговоры с Израилем", - обозначил Путин.

Президент России поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко активизировать переговоры с Египтом, скорее начать процесс с Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключении соглашений с Индонезией и Монголией.