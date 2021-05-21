Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии

"Нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина - "Спутник лайт", - напомнил на саммите Евразийского экономического союза Владимир Путин.

Президент считает, что вакцинация в России идет активно.

Выпуск "Спутника V" успешно локализован и в Казахстане, и в Беларуси, сказал Путин. Россия - единственная страна, которая передает технологии по вакцинам, заметил он​​​. "Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии", - объявил президент.

До конца года эксперты ЕАЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению стратегически значимыми лекарствами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний, сообщил Путин. Причем речь идет о производстве эффективных и доступных препаратов.