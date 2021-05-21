Игорь Артамонов предложил ввести пенсионный капитал

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, выступая на "круглом столе", посвященном охране труда, предложил ввести пенсионный капитал, увеличить минимальный размер оплаты труда и максимально просто и удобно выстроить систему получения льгот.

В заседании, прошедшем в региональном парламенте по инициативе комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, принимали участие депутаты комитета Госдумы, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости, а также депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти региона, Федерации профсоюзов Липецкой области и Новолипецкого металлургического комбината.

Игорь Артамонов выступил с рядом инициатив. Он предложил установить пенсионный капитал: людям, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах, предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Вторая инициатива заключается в том, чтобы повысить доходы работоспособного населения. Игорь Артамонов предложил за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

- Все предложения у нас генерируются на основе обращения граждан, - отметил Игорь Артамонов. - Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, где зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне.

Помимо этого, глава Липецкой области заявил о необходимости улучшить качество обслуживания населения: социальные выплаты люди должны получать быстро и просто, без личного обращения в соответствующие органы, уверен Игорь Артамонов.

- Изменения в законодательстве частотны, и люди не всегда могут за ними следить. Денежные выплаты и льготы должны предоставляться без подачи заявлений - автоматически. Государство вложило громадные средства в цифровизацию во всех сферах. Теперь созданные базы данных должны начать работать на жителей и упрощать им жизнь, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Предложения главы администрации Липецкой области внесены в итоговый протокол заседания. Далее их рассмотрят депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Представители министерства труда и социальной защиты назвали инициативы Игоря Артамонова достойными и отметили, что липецкие практики много лет подряд тиражируются на всю страну.

- С точки зрения социальной политики Липецкая область на хороших позициях. Регион - генератор идей в социальной сфере, что очень высоко ценится на уровне министерства, - отметил по итогам заседания первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. - Мы транслируем тот опыт и практики, которые нарабатывают липчане, на другие субъекты Российской Федерации.