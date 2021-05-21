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21.05.2021 22:04
Рубрика: Власть

Инициативу Евгения Попова по созданию стандарта социального благополучия поддержал Сергей Рябухин

Текст: Анна Полтавцева
Первый замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин. Фото: Мария Попова Первый замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин. Фото: Мария Попова
Первый замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин. Фото: Мария Попова

Предложение Евгения Попова, журналиста телеканала "Россия 1", о разработке стандарта социального благополучия москвича поддержал Сергей Рябухин, первый замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Сенатор занимается разработкой аналогичного документа в масштабе страны.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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"Цель стандарта - разработать механизмы, которые позволят предоставить равные условия доступа к социальным услугам и инфраструктуре всем москвичам, независимо от их уровня дохода и социального статуса, - считает Евгений Попов. - Это вопрос социальной справедливости. Люди платят налоги и вправе рассчитывать на ответные действия власти, свидетельствующие о поддержке каждого москвича".

В документе планируется отразить перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для московских властей. Они касаются самых важных сфер жизни человека - здравоохранения, образования, досуга, транспортной обеспеченности, охраны общественного порядка, трудоустройства и других. Это позволит обеспечить каждому москвичу чувство защищенности.

Стандарт окажет положительное влияние, прежде всего, на жизнь наиболее незащищенных категорий москвичей - людей с низкими доходами, маломобильных, многодетных семей, пенсионеров. Он даст им возможность получать реальную адресную поддержку.

Сергей Рябухин в ходе встречи обратил внимание на своевременность и актуальность подобного документа для жителей столицы.

"Стандарт будет способствовать решению одной из приоритетных задач государства - увеличению продолжительности жизни россиян, - комментирует Сергей Рябухин. - Он предложит комплекс мер, которые позволят не только увеличить продолжительность, но и повысить качество жизни. Мне очень импонирует такой фундаментальный, глубокий подход к проблеме, потому что убежден - мелочей в организации нашего социума быть не должно".

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