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21.05.2021 14:51
Рубрика: Экономика

Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов призвал ввести льготную пенсию для добровольцев

Текст: Анна Полтавцева
Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил стимулировать активных добровольцев льготными пенсиями, страхованием и квотами при поступлении на госслужбу. Также он предложил активнее заключать соглашения между добровольцами и госструктурами. О том, что может и должно сделать государство, чтобы поддержать добровольцев обсуждалось на встрече лидеров волонтерских объединений на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В частности, Олег Леонов сказал: "Чиновники часто связаны по рукам и ногам должностными инструкциями и боятся сделать шаг в сторону. Помимо соглашений о сотрудничестве с каждым ведомством, нужны конкретные меры поддержки и стимулирования для добровольцев: страхование, льготное поступление в ВУЗ и на госслужбу, возможно более ранний выход на пенсию, как у чиновников".

Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов: В память о пропавших детях Покрас Лампас нарисует граффити в центре Москвы

Добровольцы поддержали идею льготных пенсий для активных участников волонтерских движений и сошлись на том, что им необходимы соглашения между добровольческими организациями и профильными ведомствами.

Как подчеркнул Леонов, самая сильная сторона добровольцев - это взаимодействие: с госструктурами, родственниками пропавших людей, журналистами. Добровольцы всегда пытаются наладить с ними диалог. Но в 90% случаев, по слова координатора "ЛизаАлерт", только они и проявляют эту инициативу.

По словам Леонова, по всей России сейчас действует около 80 добровольческих поисковых отрядов, чтобы обеспечить их взаимодействие с государством и узнать об их нуждах, "Центр поиска пропавших людей" готовит реестр поисковых организаций. Он будет выложен в открытый доступ к концу года.

Обратил Олег Леонов внимание и еще на одну проблему: "В ситуациях, когда необходимо оперативно получить координаты мобильного телефона потерявшегося человека, государство очень медлительно и неповоротливо". По его словам, в лучшем случае получится добиться ответа через три недели. Добровольцы "ЛизаАлерт" уже несколько лет просят госструктуры дать доступ к камерам видеонаблюдения, но в большинстве случаев получают отказ. Отряд также не раз обращался к президенту РФ с инициативой создания актуальной федеральной базы неизвестных пациентов и доступа к ней добровольцев-поисковиков, но до сих пор решения по этому вопросу нет.

С похожими проблемами очень часто сталкиваются и добровольцы из других организаций. Проблемными вопросами они поделились на круглом столе волонтеров на площадке ОНФ.

"Если угнанный автомобиль не нашли в течение суток - с ним можно попрощаться. Добровольцам нужно дать доступ к видеокамерам, чтобы они искали угнанные автомобили и людей. Это наша общая проблема", - сказал координатор добровольческого движения "Общество Синих Ведерок" Петр Шкуматов.

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