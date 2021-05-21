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21.05.2021 09:52
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: "Бизнес-уик-энд" запускает две программы для начинающих предпринимателей

Текст: Максим Милославский

В Москве 24 мая начинаются занятия образовательного проекта "Бизнес-уик-энд" для начинающих предпринимателей. Принять участие могут горожане от 17 до 30 лет, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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"Проект "Бизнес-уик-энд" реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор - это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело, - объяснила она порталу mos.ru. - А акселератор - более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей".

Курс преакселератора состоит из десяти занятий. Они будут идти несколько раз в неделю. Участники изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты.

Акселерационная программа создана для людей с небольшим опытом в предпринимательстве. Но есть условия - для этого нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, а также иметь команду от трех до пяти человек. Программа рассчитана на шесть недель. Ожидается, что обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей (около 180 команд).

Отправить заявку на участие в программах можно после регистрации на этом портале.

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