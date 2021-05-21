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Рубрика: Происшествия

Пьяные угонщики в Курской области разбили машину и похвастались в соцсетях

Текст: Михаил Фалалеев

Молодые люди в Курской области угнали машину у человека, у которого снимали жилье. Хозяин утром не обнаружил в гараже свой автомобиль и обратился в полицию.

Оренбургский школьник, устроивший смертельное ДТП, угнал машину у отца

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на трассе один из угонщиков не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП их не смутило - угонщики сделали несколько фотографий разбитой машины и разместили их в интернете с комментарием: "Вот что бывает, когда садишься за руль пьяным". Фото разошлись по социальным сетям. Среди "благодарных зрителей" оказались и полицейские, мониторившие интернет-ресурсы.

Угонщиков задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Железногорский". Оба взяты под стражу.

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