Последний звонок прозвенел в уникальной госпитальной школе центра им Д. Рогачева

Восемь девятиклассников и трое одиннадцатиклассников завершили обучение в уникальной госпитальной школе "УчимЗнаем" центра им. Д. Рогачева и отметили традиционный праздник перед сдачей выпускных экзаменов.

Последний звонок

В Москве школу "УчимЗнаем" окончили 35 девятиклассников и 15 одиннадцатиклассников. Главные торжества прошли в игровой пансионата Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Онлайн к празднику подключились школьники из других площадок проекта (всего в России у школы "УчимЗнаем" в этом году 157 выпускников).

"Сегодня вы делаете шаг из детства в юность. В госпитальной школе проекта "УчимЗнаем" вы и учились, и занимались музыкальным, литературным, художественным творчеством, словом, жили насыщенной жизнью подростка. Знаю, что у каждого из вас впереди большие открытия и успехи. А мы, врачи, сделаем все, чтобы вы выздоровели поскорей!", - отметил на празднике главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Истоки школы

1 июня 2011 года открылся Центр им. Дмитрия Рогачева, в 2014-м - распахнула двери школа "УчимЗнаем". Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения Центра поручил обеспечить финансирование образовательного проекта. Сегодня "УчимЗнаем" называют лучшей госпитальной школой в мире, а ее ученики с любовью вспоминают дни в больнице как интересное и счастливое время.

Как работает школа?

Учителя создают для каждого ребенка индивидуальный план и занимаются с детьми один на один. Однако по рекомендации врачей педагоги могут собирать детей в небольшие группы, иногда разновозрастные, где ребята вместе учатся и общаются. Врачи говорят, что учеба помогает ребенку бороться с болезнью.

"Непросто начать заниматься, когда ребенок в тяжелом состоянии. И мы в первую очередь стараемся захватить его интерес. Так, на занятии по робототехнике можно изучать физику, математику, историю и даже биологию. Дети делают проекты, которые напрямую, может, и не связаны с предметом, но благодаря этому активируются познавательные интересы ребенка, и тогда он начинает учиться, и мы радуемся вместе с ним его результатам", - рассказывает педагог школы, кандидат исторических наук Иван Долуев.

В госпитальной школе дети, родители, педагоги, психологи и врачи работают вместе. Врачи следуют девизу "Каждый ребенок должен выздороветь!". Педагоги адаптируют учебный план под каждого ученика. Мамы и папы осваивают в школе специальную программу и становятся тьюторами - помощниками учителя. Добавляя родителей в команду, школа выдергивает их из горя, дает надежду.

Учителя

Педагогический корпус "УчимЗнаем" помогла создать московская школа №109. Госпитальные школы "УчимЗнаем" в столице являются ее частью. Среди преподавателей немало аспирантов, ученых, которые защищают диссертации по госпитальной педагогике.

Руководитель проекта Сергей Шариков говорит, что среди педагогов госпитальной школы нет случайных людей. Помимо разновозрастного класса, создания индивидуальной программы для каждого (!) ребенка педагоги сталкиваются с тяжелым эмоциональным состоянием ученикоd, поэтому оказывают им психологическую поддержку, подбадривают.

Экзамены

ЕГЭ в больнице проходит без поблажек. Те же вопросы, та же строгая комиссия, то же время. Только в испытании предусматривается еще полтора часа на медицинские процедуры. Экзамен может проходить в аудитории, в больничной палате или даже в боксе, где ребенок готовится к трансплантации костного мозга.

"Я за эти годы в ряде случаев пытался некоторых очень тяжелых детей отговорить сдавать экзамены, они ни в какую. Говорят: "Дайте попробовать свои силы и все!", - рассказывает руководитель проекта, доктор педагогических наук Сергей Шариков.

Ученики госпитальной школы в основном мечтают быть медиками, хотят быть похожими на своего врача. Некоторые - учителями. В "УчимЗнаем" есть выпускники, которые окончили педагогический вуз и, будучи студентами, вернулись работать в госпитальную школу.

Развитие

Сегодня "УчимЗнаем" работает в детских больницах в 45 регионах России. Флагманская часть проекта - в центре Димы Рогачева - оказывает своим филиалам методическую поддержку. Доктор Румянцев мечтает, что обучать всех детей в клиниках таким образом удастся во всех регионах.

Когда ребенок возвращается после лечения в родной город со справкой об успеваемости в "УчимЗнаем" в школе по месту жительства зачастую нет условий для подобного обучения, да и ребенка не всегда встречают приветливо.

"В этих школах им говорят: "Можно ли вас допускать в контакт с ребятами?", "Не являетесь ли вы заразными?". Мама, которая получила у нас подготовку, говорит: у тебя же гаджет есть. Включаем вайфай. Подключаемся к "УчимЗнаем" и продолжаем учиться здесь. Так все дети находятся в состоянии контакта и контроля", - рассказывает доктор Румянцев.

Творчество

В госпитальной школе дети занимаются литературным, художественным, музыкальным, техническим творчеством. Здесь работает своя теле- и радиостудия. В этом году она отмечает свое пятилетие. "Как говорят дети, оказавшись здесь, подхватывают бациллу радио и телевидения. Несколько выпускников уже связали свой профессиональный путь с журналистикой", - рассказывает посол проекта, журналист, радиоведущий Михаил Куницын.

Школа "УчимЗнаем" уже воспитала своих звезд. В проекте "Музыка на здоровье" Лиза Петухова, пережив 34 химиотерапии и две пересадки костного мозга, записала песню, после этого у нее наступила неожиданная и долгожданная ремиссия. Скрипач Виктор Хайло записал диск "С любовью к музыке", а исполнитель Даниил Хачатуров - компакт-диск "Облака". Так в госпитальной больнице дети исполняют свои заветные мечты.