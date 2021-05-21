Сергей Собянин рассказал о глобальной миссии Москвы

Глобальная миссия Москва - побеждать в конкуренции с мировыми городами, заявил в пятницу на марафоне "Новые знания" мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные власти, по его словам, прикладывают для этого все усилия.

"Максимум, что можно выжать из нашего города - мы выжимаем", - цитирует Собянина агентство городских новостей "Москва".

При этом мэр отметил, что все же скорость перемен в городе уступает только паре городов мира.

Главная задача Москвы, по словам Собянина, - обеспечение комфорта всем жителям.

"Власти столицы должны бороться за то, чтобы все, кто живет в Москве, чувствовали себя людьми, - подчеркнул мэр столицы. - В настоящее время основным ресурсом является человек, которому необходимо создать уникальные возможности. Для этого важно сделать человеческую, комфортную и интересную среду".