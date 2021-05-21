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21.05.2021 09:43
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: За семь лет "Активный гражданин" стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы

Текст: Максим Милославский

Более пяти миллионов пользователей, свыше 150 миллионов собранных мнений и 3,4 тысячи реализованных решений - таковы итоги семилетней работы проекта "Активный гражданин".

На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей

За семь лет этот портал, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, стал одним из самых масштабных электронных проектов города.

- Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город, - цитирует Сергунину портал mos.ru.

Проект "Активный гражданин", напомним, стартовал в мае 2014 года. Его задача - привлечь жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов.

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