Наталья Сергунина: За семь лет "Активный гражданин" стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы

Более пяти миллионов пользователей, свыше 150 миллионов собранных мнений и 3,4 тысячи реализованных решений - таковы итоги семилетней работы проекта "Активный гражданин".

За семь лет этот портал, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, стал одним из самых масштабных электронных проектов города.

- Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город, - цитирует Сергунину портал mos.ru.

Проект "Активный гражданин", напомним, стартовал в мае 2014 года. Его задача - привлечь жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов.