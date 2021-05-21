Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице

60 процентов жителей Москвы не собираются никуда переезжать и хотели бы и дальше жить в столице. Такие данные привел в пятницу на марафоне "Новое знание" мэр Москвы Сергей Собянин.

В сравнение он привел Сидней - там хотят жить 42 процента местных жителей, Нью-Йорке - 35, Сингапур - 30.

- Москва растет на 1 миллион жителей каждые 10 лет, - рассказал мэр. - Остановить эту динамику невозможно. Мы не можем запретить жить людям там, где они хотят.

По мнению Собянина, нужно бороться не за то, чтобы выселять людей, а за то, чтобы сделать их жизнь в городе комфортной.