Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений

В Москве за период с марта 2020 года по апрель 2021 года выписали около 1,3 млн штрафов физическим и юридическим лицам за нарушение коронавирусных ограничений. Такие данные привел в своей презентации в ходе марафона "Новое знание" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения", - подчеркнул мэр Москвы.

В презентации уточняется, что санитарно-эпидемический контроль в Москве - многоступенчатый. Это и мобильное приложение "Социальный мониторинг", и система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, и чек-ин номеров телефона при посещении различных городских объектов. Также работает сервис mos.ru: для направления информации о переводе сотрудников на удаленную работу и для обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции.