Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан активнее прививаться от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с активистами севера-востока столицы. Видео с выступлением опубликовано в его персональном блоге.

По словам главы города, москвичи продолжают болеть COVID-19. В стационарах, уточнил он, находятся около 9 тысяч человек. Это "тяжелые" больные.

Собянин рассказал, что прививку на данный момент сделали около 1,3 миллиона человек, а популяционный иммунитет формируется, если вакцинацию проходит 70 процентов населения.