Роспотребнадзор опечатал два ресторана McDonald's в Москве

За три последних дня в Москве специалисты городского управления Роспотребнадзора опечатали два ресторана McDonald's, сообщает официальный портал ведомства. Причина - массовые ковидные нарушения.

Из 83 проверенных заведений лишь 50 соблюдали антиковидные правила. В остальных были выявлены нарушения. Во многих ресторанах не соблюдалась дистанция, сотрудники ходили со спущенными масками, посетителям не предлагались средства индивидуальной защиты.

В двух ресторанах выявлены грубые нарушения. Заведения на Зеленодольской и Хабаровской улицах были опечатаны. Роспотребнадзор будет настаивать на временном запрете деятельности до устранения замечаний. По остальным фактам также составлены протоколы, наказание McDonald's назначит суд.