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21.05.2021 19:38
Рубрика: Общество

В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников

Текст: Ксения Колесникова

В Москве стартовал Большой школьный пикник Российского движения школьников, который объединил в Гостином дворе около 1000 ребят из 85 регионов страны. Многих из них впервые посвятили в ряды активистов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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С приветственным словом выступил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков: "Сегодня у вас есть возможность подключиться к трансляции Российского общества "Знание", у вас есть и студия "Классного радио", и театральное пространство, и даже дистанционная лаборатория по поливу клубники! Каждый может найти здесь занятие в соответствии с увлечениями. Я убежден, что именно сегодня мы присутствуем при рождении великих ученых, артистов, художников, врачей, учителей, космонавтов, ведь кто-то из вас, наверняка, ими станет, в том числе благодаря поддержке Российского движения школьников!"

Ребят приветствовал также министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Наша задача, чтобы в каждой школе у ребят была возможность реализовать себя. Мы гордимся нашей страной, своей Родиной, своей школой и нашими учителями", - подчеркнул он.

На площадке ребята поучаствовали в тематических мастер-классах на кулинарные темы. В зоне "Наука-РДШ" проходит обсуждение самых актуальных вопросов из мира новых технологий. А еще есть площадка, где участники пикника познакомились с проектом "Навигаторы детства". В формате живого диалога с настоящими советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями ребята узнали все об их работе. И есть даже киберплощадка, где проходит турнир по киберспорту.

"Я в восторге от площадки творческого направления! Мы посмотрели целый спектакль, узнали много нового и даже пообщались с настоящими актерами" - поделилась эмоциями ученица 9 класса лицея №1 Стерлитамака Екатерина Ракитина.

"Российское движение школьников позволяет не просто высказывать свое мнение, но и делать то, что вы считаете правильным, и вносить свой вклад в то, чтобы государство, родители, педагоги слышали вас. Сегодняшнее событие - это наша общественная заявка на то, какими мы хотим быть. Вы - портрет современного школьника, и сегодня мы сделаем наше селфи. Оно у нас яркое, красивое, и что важно - на нем есть новые ребята. Наши киберспортсмены вчера прошли первый бой. Сегодня мы как раз посвятим их в наши ряды", - обратилась к участникам движения исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

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