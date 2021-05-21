В Новой Москве задержали мужчину, устроившего поножовщину

Пьяная драка произошла в поселке Шишкин Лес. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве сообщили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение другому и скрылся.

Автоэкипаж вневедомственной охраны, патрулирующий территорию, при осмотре места происшествия задержал ранее судимого 33-летнего жителя столицы в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы опросили местных жителей, очевидцы опознали участника драки. Мужчина признался, что ударил человека ножом из-за неприязненного отношения. Задержанного передали сотрудникам полиции.