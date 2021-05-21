В театре Et Cetera прошла премьера оперы "Князь Андрей Болконский"

Алексей Рыбников поставил оперу-драму "Le prince André. Князь Андрей Болконский" на сцене театра Et Cetera. "Лично для меня Андрей Болконский является фигурой, наиболее остро чувствующей мир и то, что происходит в душе человека. И очень трагически осмысливающей жизнь, не только свою частную, но и всего поколения", - отмечает композитор.

Идея спектакля по роману Льва Толстого появилась 18 лет назад - ее подсказала Рыбникову одна поэтесса. Но время на написание либретто нашлось только во время пандемии, когда композитор оказался запертым на своей даче. Так, за два месяца родилось двухактное произведение с почти детективным сюжетом.

Постановка, как и роман Толстого, начинается со сцены в салоне Анны Павловны Шерер (Екатерина Кульчицкая). Высшее общество собралось посудачить и поделиться политическими сплетнями. Ни жена, ни общество не понимают Болконского (Никита Поздняков), поэтому он хочет уехать на войну. В то время как все танцуют и поют, князь Андрей одиноко сидит на диване. Пение переходит в речитатив - рэп удивительно точно походит на светские сплетни.

Вернуть жажду жизни Болконскому сможет только худенькая, подвижная и веселая девочка в белом платье. В имении Ростовых князь Андрей становится невольным свидетелем разговора Наташи (Валерия Воробьева) с Соней (Светлана Бакаева). "Подхватила бы себя под коленки... и полетела бы…" - говорит юная графиня. На экране, который служит замечательными декорациями в театре "Et Cetera" горят звёзды, и в этой волшебной ночной атмосфере князь Андрей, держа в руке подсвечник, понимает, что жизнь не кончена.

А вот и первый бал Наташи Ростовой. Легковесные щёголи и светские львицы, перемывающие друг другу косточки. Ко всем дамам Болконский относится презрительно - но только не к той единственной. Князь Андрей танцует с Наташей, вокруг кружатся вальсирующие пары, идёт снег, и он поёт ей на французском: "Je t"aime, Natasha". Эта песня лейтмотивом проходит через весь спектакль. Второй раз мы услышим её, когда Наташа придёт просить прощение у князя Андрея за свою измену с Анатолем. А в третий - в самом конце.

Действие спектакля, как и романа, оканчивается счастливой семейной идиллией Пьера и Наташи. Но вот граф Безухов уходит со сцены посмотреть на ребёнка, а Наташа остаётся. В ровном и безмятежном звучании музыки появляются трагические нотки. И уже когда героиня уходит со сцены, с экрана исчезает роскошное убранство гостиной их семейного гнёздышка - вновь начинает идти снег, и звучит уже выученная наизусть трогательная мелодия о великой любви.

Сюжетная линия Наташа - Анатоль Курагин (Дмитрий Беседа) тоже выстроена очень интересно. В переломном моменте спектакля на сцене появляются четыре роскошных палатки-беседки, изображающих театральные ложи. В одной сидят Элен Безухова (Евгения Лукина) со своим братом - в другой Ростовы. Они смотрят балетные номера в сопровождении оперного пения (в исполнении участницы шоу "Голос" Евгении Благовой и участника "Битвы хоров" Ивана Королёва). Но это театральное представление служит лишь фоном - внимание зрительного зала приковано к Наташе и князю Курагину. Девушка не знает, где настоящая любовь, а где нет. Ей кажется, что она любит и своего жениха, и Анатоля. Князь Курагин холодно наблюдает за душевными метаниями героини, посматривая на неё в лорнет. Вырывая у неё слова любовного признания, он, уходя, игриво подмигивает ей и садится в ложу. Все актёры, кроме самой Наташи оказываются в масках.

Конечно, очень сложно показать зрителю роман-эпопею за несколько часов, однако постановщикам это удалось. В батальных сценах хореографические номера сопровождаются изображением битвы на экране, свистом пуль и боем барабанов, в такт которым вторит сердце зрителей, не отводящих взгляда от сцены.

Сам Болконский для Алексея Рыбникова прежде всего офицер. Во время Аустерлицкого сражения он подхватывает знамя и, победно размахивая им, не замечает, как падают от пуль его боевые товарищи. Да и сам он вскоре падет от ранения, но так и не отпустит древко знамени. А вот уже после Бородинского сражения Болконский не оправится. Похоронят его тоже как офицера - без лишнего шика, но с честью.

Кстати

Тема Отечественной войны 1812 года появляется не только на сцене. В антракте можно посмотреть выставку "XIX век. Начало. Время героев" из частного собрания Александра Вихрова. "Некоторые изображения с выставки напрямую перекликаются с действием на сцене, - отмечает коллекционер, - это позволит зрителям еще глубже прочувствовать драматизм происходивших в начале XIX века событий".

Среди экспонатов орден Почетного легиона 1804 года, медальон и табакерка с изображением императоров, а также картины, посвящённые различным сражениям. Один из самых примечательных оригиналов - акварельная иллюстрация к "Войне и миру" Леонида Пастернака. В фойе зрительного зала на стенах красуются тарелки с изображением русских и французских героев войны 1812 года, а на каминной полке стоит статуэтка Наполеона и бюст Александра I.