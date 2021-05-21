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21.05.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В Тульской области пьяный подросток насмерть сбил пенсионерку

Текст: Татьяна Ткачёва

В Тульской области авария с участием несовершеннолетнего водителя унесла жизнь 63-летней жительницы Куркинского района. Женщину сбила с обочины легковушка с пьяной молодежью.

Фото: Прокуратура Иркутской области
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Как сообщили в управлении СК по Тульской области, ДТП произошло утром 21 мая. Помимо 17-летнего водителя, в салоне "пятерки" находились два пассажира, один из которых также несовершеннолетний. Машина выехала на встречную полосу, столкнулась с другим легковым автомобилем, отскочила на обочину и сбила пенсионерку. От полученных травм она скончалась.

"После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, однако в течение часа был задержан. Автомобиль был обнаружен без регистрационных номерных знаков", - добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения (по части 4 статьи 264 УК РФ).

Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают участников аварии. Правовая оценка будет дана, в числе прочего, действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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