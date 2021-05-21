На Чукотке охотник выложил надпись из сотни убитых гусей

В Чукотском автономном округе полиция проверит наличие состава преступления в действиях охотника.

Накануне в Instagram-паблике "Охота в Сибири" выложили фото, на котором мужчина с ружьем позирует на фоне сотни убитых гусей, выложенных в надпись "Чукотка 2021".

В комментариях пользователи возмущаются варварским действиям человека, отмечая, что убивать сразу такое количество птиц бессмысленно.

Результаты процессуальной проверки о незаконной охоте (статья 258 УК РФ) поставлены прокурором округа на контроль.