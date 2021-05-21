Тихоокеанскому флоту исполнилось 290 лет

Новости

Республиканцы хотят помешать изменить политику в отношении "Северного потока-2" 09:28
Власти Финляндии назвали социальные проблемы главной угрозой страны 09:25
Тихоокеанский флот получит плавучий "зонтик" ПВО 09:22
Мишустин ввел с 1 июля пошлины на экспорт грубо обработанной древесины 09:15
Эстония отозвала своего посла во Франции из-за коррупционного скандала 09:10
Москвичи стали чаще пользоваться ЭМК после запуска автоматического доступа 08:50
В Башкирии ввели штрафы за продажу детям энергетиков 08:19
В Индии разбился истребитель МиГ-21 07:21
В Приамурье впервые за полгода завезли фрукты и овощи из Китая 07:03
Китайский марсоход прислал на Землю с Марса первые снимки и видео 06:31
В префектуре Кумамото дожди обрушили дорогу 06:19
Полянский: РФ хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС 06:01
Дроны над тайгой втрое сократят незаконные рубки деревьев 06:00
Из-за дождей в Японии объявили эвакуацию для почти 20 тысяч человек 05:31
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова из-за авиаударов Израиля 05:18
В Мэриленде привившиеся от COVID-19 смогут выиграть до 400 тысяч долларов 04:38
Режим ЧС из-за COVID-19 введут в десятой префектуре Японии 04:23
Президент Аргентины ввел в стране жесткий карантин из-за COVID-19 04:22
Во Владивостоке покрытый трещинами дом не признали аварийным 04:16
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9 04:06
В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила от Вечного огня 03:46
Минобороны напомнило о подвиге красноармейцев при освобождении Праги 03:45
В Японии изучат данные по препарату AstraZeneca перед его применением 02:57
Генсек ООН призвал Израиль и группировки в секторе Газа соблюдать перемирие 02:56
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС 02:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 09:22
Рубрика: Власть

Тихоокеанскому флоту исполнилось 290 лет

Текст: Вадим Иванский

Сегодня Краснознаменный Тихоокеанский флот отмечает 290-летие со дня основания. Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение на Дальнем Востоке - был учрежден 21 мая 1731 года.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

По информации отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, в честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае торжественно подняли Андреевские флаги, а сами корабли украсили флагами расцвечивания. Во Владивостоке на 33 причале для посещения открыли несколько боевых кораблей. Морские пехотинцы провели показательные выступления для жителей и гостей города. Но основные торжества впереди, их перенесли на 25 июля, когда отмечается День Военно-Морского Флота.

Тихоокеанский флот сегодня - это крупнейшие оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Его совокупная операционная зона сопоставима со всеми вместе взятыми зонам ответственности остальных флотов ВМФ России.

В состав флота входят атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли основных классов, морская противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Только с 1 декабря корабли ТОФ выполнили более 1800 боевых упражнений. 12 декабря прошлого года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах", находясь в Охотском море, провел стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области. В апреле этого года с борта фрегата "Маршал Шапошников" был произведен пуск крылатых ракет комплекса "Калибр" по береговой и морской целям.

За последние пять лет Тихоокеанский флот пополнился 20 надводными кораблями и судами обеспечения. Соединения морской пехоты полностью переоснащены на новые бронетранспортеры БТР-82А и получили на вооружение танки Т-80БВ.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область РГ-Видео

Главное сегодня

Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
В Госдуме прокомментировали заявление США о "Северном потоке-2"
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
В России появился новый ресурс для борьбы с мошенниками
Вильфанд предупредил россиян об "опасном солнце" в ряде регионов
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы