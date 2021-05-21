Тихоокеанскому флоту исполнилось 290 лет

Сегодня Краснознаменный Тихоокеанский флот отмечает 290-летие со дня основания. Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение на Дальнем Востоке - был учрежден 21 мая 1731 года.

По информации отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, в честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае торжественно подняли Андреевские флаги, а сами корабли украсили флагами расцвечивания. Во Владивостоке на 33 причале для посещения открыли несколько боевых кораблей. Морские пехотинцы провели показательные выступления для жителей и гостей города. Но основные торжества впереди, их перенесли на 25 июля, когда отмечается День Военно-Морского Флота.

Тихоокеанский флот сегодня - это крупнейшие оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Его совокупная операционная зона сопоставима со всеми вместе взятыми зонам ответственности остальных флотов ВМФ России.

В состав флота входят атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли основных классов, морская противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Только с 1 декабря корабли ТОФ выполнили более 1800 боевых упражнений. 12 декабря прошлого года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах", находясь в Охотском море, провел стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области. В апреле этого года с борта фрегата "Маршал Шапошников" был произведен пуск крылатых ракет комплекса "Калибр" по береговой и морской целям.

За последние пять лет Тихоокеанский флот пополнился 20 надводными кораблями и судами обеспечения. Соединения морской пехоты полностью переоснащены на новые бронетранспортеры БТР-82А и получили на вооружение танки Т-80БВ.