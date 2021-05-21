В Хабаровске ввели режим повышенной опасности из-за роста воды в Амуре

В Хабаровске введен режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Амуре, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Это касается, прежде всего, для органов управления и сил звена РСЧС, экстренных служб для предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении.

Специалисты определят места возможного подтопления, будет организовано круглосуточное дежурство.

Уровень Амура сейчас на полтора метра выше средних многолетних значений. В начале июня вода может подняться до 450 сантиметров, что может вызвать неблагоприятные явления. После этого начнется эвакуация жителей островной части города.

По данным краевого ГУ МЧС, в зону воздействия паводка попадают дачные участки на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский.