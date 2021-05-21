В Приамурье впервые за полгода завезли фрукты и овощи из Китая

В Амурскую область впервые за полгода завезли около 700 тонн фруктов и овощей из КНР.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, вредных организмов в 154 пробах продукции не обнаружено.

"Ввезено около 282 тонн лука репчатого, 100 тонн белокочанной капусты, более 50 тонн томатов и почти столько же моркови. Также привезли свеклу, огурцы, перец, кабачки, баклажаны и имбирь", - говорится в сообщении.

Кроме того, из Китая доставили 30 тонн арбузов, дынь, ананасов, манго и винограда.

Прямые поставки плодоовощной продукции из КНР завершились в конце октября 2020 года, когда привезли партию общим весом более двух тысяч тонн.