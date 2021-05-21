В Приморье подросток пойдет под суд за ранение ножом двух человек

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью (статьи 111 и 115 УК РФ).

Как полагает следствие, 28 ноября прошлого года, в городе Артеме подросток поссорился с компанией сверстников. Сходив домой за ножом, он ранил двоих человек, причем одному из пострадавших еще не исполнилось 18 лет.

Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.