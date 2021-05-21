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21.05.2021 06:30
Рубрика: Общество

Академик Сахаров вернулся в Саров - спустя полвека и уже в бронзе

Текст: Александр Емельяненков
В пятницу, 21 мая 2021 года, когда исполнится 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, ему открывают памятник в ядерном центре Саров.
Фото: Евгений Михайлов / sarov.name Фото: Евгений Михайлов / sarov.name
Фото: Евгений Михайлов / sarov.name

В нашей стране такой знак не первый, но первый по-настоящему заметный в том особом месте, где физик Сахаров реализовал себя как ученый-теоретик, где был признан коллегами и обласкан властями - стал академиком, лауреатом, трижды Героем. И где рождались-созревали его гуманистические инициативы, набирал силу особый сахаровский протест, ставший для многих примером гражданского мужества.

Фото: Валерий Христофоров/ ТАСС
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя водородной бомбы Андрея Сахарова

С предложением установить в режимном Сарове памятник трижды Герою социалистического труда А.Д. Сахарову к городским властям еще летом прошлого года официально обратилось руководство Российского федерального ядерного центра ВНИИ экспериментальной физики. На заседании городской думы в последний день августа 2020 года эту инициативу обосновывал академик Радий Илькаев, который на протяжении многих лет возглавлял РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве директора и научного руководителя, а сейчас выполняет функции советника и наставника уже в качестве почетного научного руководителя.

Академик Илькаев напомнил о той исключительной роли, которую сыграли А.Д. Сахаров и его идеи в создании первой в СССР водородной бомбы и разработке последующих, более совершенных образцов термоядерного оружия. Самые авторитетные лица Советского атомного проекта - Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Яков Зельдович - отмечали, что Андрей Сахаров "достиг крупнейших результатов, поставивших его на первое место в Советском Союзе и во всем мире в важнейшей области физики".

- Нам крупно повезло, что Сахаров работал во ВНИИЭФ. Память о нем надо хранить. Это гордость России, - заявил Радий Илькаев в диалоге с депутатами.

И как член общероссийского Оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, напомнил, что памятники Сахарову-правозащитнику уже есть в России и в других странах. А в Сарове предлагалось установить "памятник молодому ученому, который внес колоссальный вклад в оборону страны". За что уже в 32 года стал Героем соцтруда и был сразу избран в действительные члены Академии наук СССР, минуя ступень члена-корреспондента.

Депутаты с таким акцентом согласились и предложение об установке памятника поддержали. А Радий Иванович Илькаев уже в диалоге с корреспондентом "РГ" подтвердил, что тем самым будут отмечены именно заслуги Сахарова-ученого.

Фото: ТАСС
Дмитрий Иванович Сахаров - сыну Андрею: Ты мог быть счастливей...

- Он внес самый выдающийся личный вклад в создание термоядерного оружия. Ведь если посмотреть, что было перед сахаровской "слойкой", надо прямо сказать, - там было десятикратное превосходство у противной стороны. Плюс огромное преимущество в бомбардировщиках. И если бы не выполнили ту задачу, над которой в первую очередь работал Сахаров, трудно сказать, чем бы это обернулось для нашей страны и мировой истории…

Над эскизом памятника молодому Андрею Сахарову трудились скульпторы из Санкт-Петербурга. С их стилем и возможностями в Сарове знакомы, как минимум, по двум уже реализованным проектам. Это памятник-бюст академику Юлию Борисовичу Харитону перед Домом ученых ВНИИЭФ и появившаяся совсем недавно скульптурная композиция испытателям ядерного оружия.

В Сарове есть улица академика Сахарова. Названа так потому, что на ней - типовой деревянный коттедж для ученых постройки начала 50-х, где одну из квартир занимал А.Д. Сахаров с первой женой и тремя детьми. Об этом с некоторых пор извещает мемориальная доска на деревянной обшивке коттеджа. А памятник ученому решено поставить в другом месте.

- Это будет в центре города, - пояснил академик Илькаев. - В сквере рядом с кинотеатром "Октябрь". Правда, там уже не кинотеатр, а художественная галерея. Место достойное. И там, как уже сказал, будет памятник не борцу за права человека, а ученому, который внес колоссальный вклад в обеспечение безопасности нашей страны.

Досье "РГ"

Двадцать лет при Бомбе

В КБ-11, как именовался спецобъект в Сарове в 40-60-е годы прошлого века, А.Д. Сахаров провел без малого 20 лет. В 1948 году он был включен в научно-исследовательскую группу академика И.Е. Тамма по разработке термоядерного оружия. Именно Сахаров выдвинул и обосновал двухстадийную схему водородной бомбы в виде слоев дейтерия и природного урана вокруг уже испытанного ядерного заряда. На этих принципах была основана конструкция первой водородной бомбы, испытание которой состоялось 12 августа 1953 года. В том же 1953-м Сахаров защитил докторскую диссертацию, был рекомендован к избранию в Академии наук СССР и стал академиком.

Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости
Почему нельзя забывать Андрея Сахарова как великого физика и гражданина

В последующие годы руководимая академиком Сахаровым группа работала над усовершенствованием водородной бомбы и разработкой новых типов термоядерного оружия, в том числе мощных и особо мощных зарядов. Одновременно и параллельно с этим А.Д. Сахаров приходил к осознанию губительных последствий гонки ядерных вооружений и призывал ограничить, взять под контроль ядерные испытания. В 1958 году вышли его статьи об отдаленных последствиях выброшенной в атмосферу радиоактивности, в частности углерода-114, их влиянии на наследственность и среднюю продолжительность жизни.

В 1963 году между СССР, США и Великобританией было подписано соглашение о запрете ядерных испытаний в трех средах: в атмосфере, воде и космосе. За год до этого А.Д. Сахаров был в третий раз удостоен звания Герой социалистического труда - "за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания правительства".

А еще через шесть лет, в 1969 году, после выхода на западе статьи А.Д. Сахарова "Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", автора лишат допуска к секретным работам, урежут зарплату и не станут препятствовать отъезду из Сарова в Москву.

30 июня 1969 года А.Д. Сахаров был вновь зачислен на должность старшего научного сотрудника Физического института АН СССР, где и начиналась его научная работа.

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