Экосистема "Жигулевской долины" - в лучших инновационных практиках страны

Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема технопарка в Тольятти.

18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям и депутатам, в котором озвучил трехлетние итоги реализации стратегии опережающего развития Самарской области. Важным направлением стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и как следствие улучшение качества жизни населения.

- Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств, - отметил глава региона.

Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова. В то же время, поддержку бизнесу в области оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Технопарк "Жигулевская Долина" - динамично развивающаяся площадка для высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере IT, автопрома, экологии, медицины, здорового образа жизни и многих других. Мы создали здесь максимально комфортные условия для развития, благодаря чему резиденты могут получить содействие на любом этапе реализации своей идеи. Сегодня в технопарке зарегистрировано 257 компаний, которые создали для жителей Тольятти более двух тысяч рабочих мест. Уверенные позиции технопарка и высокие оценки федеральных коллег - результат системной работы областного правительства и команды технопарка, - рассказал Дмитрий Богданов.

Как отметил директор управляющей компании технопарка Александр Сергиенко, "Жигулевская долина" продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах.

- Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, - это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели - стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом, - отметил Сергиенко.

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