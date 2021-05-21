Кировские онкологи удалили злокачественную опухоль диаметром 25 см

Кировские онкологи удалили пациентке злокачественную опухоль диаметром более 25 сантиметров. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит восстановительный период.

Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Пациентка поступила в Центр онкологии в конце апреля этого года. В числе прочего она жаловалась на увеличение размеров живота. Оказалось, что у женщины рак яичника с подозрением на прорастание в правый мочеточник.

Заведующая третьим онкологическим отделением Центра онкологии и медицинской радиологии Ксения Чагина пояснила, что на момент операции у пациентки была нарушена работа правой почки и мочеточника, поэтому хирургическое вмешательство предстояло проводить совместно с урологами. Резекцию мочеточника и его пластику выполнил заведующий операционным блоком, опытный онколог-уролог Илья Казанцев. Пораженный участок был иссечен и ушит на стенте. Благодаря работе врачей почку пациентке удалось сохранить.

Сейчас женщине предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. "В феврале я стала плохо себя чувствовать, и мне пришлось обратиться к врачу, он поставил диагноз - рак, и я попала в Центр онкологии. Знаете, я просто поражена, какие здесь все внимательные и заботливые, все большие молодцы, у наших врачей точно золотые руки. От такого отношения всего персонала даже настроение поднимается, они не дают опустить нос, поэтому настрой на дальнейшее лечение боевой!" - рассказала она.