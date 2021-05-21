Корпорация развития Оренбуржья провела мастер-класс по ГЧП

Что такое ГЧП и как использовать его возможности максимально эффективно? Ответы на эти вопросы постарались дать организаторы мастер-класса, проведенного Корпорацией развития Оренбургской области с участием авторитетных московских экспертов. Мероприятие состоялось в "Точке кипения" Оренбургского госуниверситета.

Представители органов власти, бизнеса и банков узнали о новом формате сотрудничества, позволяющем создавать масштабные инфраструктурные проекты в самых разных сферах. Как известно, государственно-частное партнерство только набирает обороты на территории России. Обучить все стороны процесса правильному использованию механизмов ГЧП - значит, обеспечить появление в перспективе множества успешных проектов.

Поспособствовать этому и был призван мастер-класс, организованный по инициативе Корпорации развития Оренбургской области.

- Если посмотреть историю проектов, реализуемых в Оренбуржье по принципу государственно-частного партнерства, то их не так много. Поэтому сейчас главная задача для нас - сделать так, чтобы у органов власти сложилось понимание, что это за формат сотрудничества, каковы его плюсы и минусы и как применять эти инструменты на практике, - отметил Никита Хилимончик, заместитель генерального директора Корпорации развития Оренбургской области.

Провести обучение пригласили московских экспертов - представителей компании Rights Business Standard. Команда RBS имеет большой опыт в сфере государственно-частного партнерства: специалисты практики ГЧП Rights Business Standard сопровождали реализацию ряда крупных проектов в формате ГЧП в России в странах СНГ, в том числе выступали соавторами законов о государственно-частном партнерстве в разных странах.

Своим практическим опытом спикеры поделились с участниками мастер-класса.

- Мы проведем интерактив: смоделируем ситуацию настоящих переговоров, чтобы все стороны на практике попробовали обсудить необходимые детали проекта ГЧП (концессии). В результате участники интерактива получат на выходе готовый список положений, которые они обсудили. Впоследствии они смогут использовать его на практике, - рассказала Анара Зильмухамедова, юрист практики государственно-частного партнерства Rights Business Standard.

Наряду с управленцами и предпринимателями, участниками мастер-класса стали и студенты Оренбургского государственного университета. Ведь в перспективе многим из них предстоит заниматься реализацией проектов ГЧП в своей профессиональной деятельности.

Прямая речь

Григорий Федоров, партнер и руководитель практики ГЧП Rights Business Standard:

- Спасибо Корпорации развития Оренбургской области за то, что организовали мероприятие такого масштаба и пригласили нас как экспертов. Учитывая, что на нашем мастер-классе были и чиновники, и бизнес, и представители банка, надеемся, что взаимодействие государства и бизнеса по механизмам ГЧП в регионе будет активно развиваться. Уверены, что у субъекта есть большой инфраструктурный потенциал.