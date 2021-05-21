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21.05.2021 14:55
Рубрика: Власть

Нижегородские власти подсчитали стоимость продления метро

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Стоимость продления Автозаводской ветки нижегородского метрополитена до станции "Сенная", по предварительным оценкам, составит 36,5 миллиарда рублей. Сормовской ветки - порядка 19 миллиардов.

Об этом сообщает министерство транспорта и автодорог Нижегородской области. Оба этих направления региональные власти планируют развивать с привлечением инфраструктурных кредитов.

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Продление Автозаводской ветки, которое рассматривается в первую очередь, позволит увеличить пассажиропоток на 10 миллионов человек ежегодно. Открытие новой станции позволит сформировать в районе площади Сенной транспортно-пересадочный узел, который будет включать в себя не только метрополитен, но и канатную дорогу, автобусы, электротранспорт.

В министерстве уточнили, что проект строительства "Сенной" от 2011 года требует доработки, поскольку за прошедшее время появились новые нормативные документы, в том числе - по противодействию терроризму. Когда проектная документация будет скорректирована, власти определят целесообразность строительства сразу двух станций на этой ветке - "Сенной" и "Оперного театра".

Продление Сормовской ветки, по предварительным подсчетам, обеспечит рост пассажиропотока на 7,5 миллиона человек в год. Сейчас проектной документации по этому направлению нет.

Власти планируют подготовить технико-экономическое обоснование по двум вариантам. Это продление метро со строительством станции "Варя" либо со строительством станции "Центр Сормова". Второй вариант считается приоритетным.

Напомним, последнюю, пятнадцатую по счету станцию Нижегородского метрополитена - "Стрелка" - открыли в 2018 году накануне Чемпионата мира по футболу. Работы по строительству велись в течение трех лет.

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