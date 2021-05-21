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21.05.2021 13:33
Рубрика: Общество

По нацпроекту 2,6 тысячи саратовцев пройдут переобучение

По федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" 2,6 тысячи жителей Саратовской области смогут пройти обучение и получить дополнительное профессиональное образование.
Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области

В настоящее время саратовцам в рамках проекта доступно 120 образовательных программ. Спектр профессий очень широкий: от специалистов по бухгалтерскому учету и лаборантов химического анализа до флористов и тренеров по фитнесу. Как отметили в областном министерстве труда и социальной защиты, по проекту предлагаются специальности, востребованные на рынке труда. В дальнейшем перечень профессий будет корректироваться в связи с запросами работодателей. Планируется, что порядка 75 процентов граждан после завершения обучения смогут найти работу. Содействие в трудоустройстве участникам программы окажут центры занятости населения.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
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Записаться на обучение можно подав заявку на портале "Работа в России" и выбрав там образовательные программу и организацию.

Участниками проекта могут стать безработные, граждане старше 50 лет, люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или имеющие детей дошкольного возраста.

Обучение будет вестись на базе Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и госслужбы, а также архитектурно-строительного колледжа.

- Организация профессионального обучения в рамках нацпроекта позволит жителям региона повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, - считают в региональном министерстве труда и соцзащиты,

Между тем, с начала этого года центрами занятости населения Саратовской области было направлено для получения дополнительного профессионального образования уже более 1100 безработных. Саратовцы учатся на парикмахеров, поваров, продавцов, трактористов, электрогазосварщиков, водителей. Всего обучение проводится по 45 образовательным программам. Предполагается, что до конца года получить новые профессии или повысить квалификацию смогут три тысячи человек.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

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