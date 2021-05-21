На заседании Совета научно-образовательных центров под руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко подвели итоги деятельности научно-образовательных центров за 2020 год.

Члены совета заслушали глав регионов, доложивших о стратегических целях и ключевых технологических проектах в рамках НОЦ. Напомним, в настоящее время действуют 10 НОЦ в 20 регионах.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров доложил на заседании о первых итогах реализации программы НОЦ мирового уровня в нашей республике.

Башкортостан выбрал четыре направления, которые базируются на 10 комплексных технологических проектах НОЦ.

Фото: Пресс-служба администрации главы РБ

Два проекта разрабатываются по направлению "Передовые производственные технологии и инжиниринг". Первый позволит сделать российскую авиацию более экологичной за счет снижения выбросов на 50-55 %, а также повысить эксплуатационные характеристики авиатехники.

Команда Уфимского авиационного университета и Центрального института авиационного моторостроения создала высокооборотный электрогенератор, который установлен на летающей лаборатории Як-40ЛЛ. Аналогов ему в мире нет.

21 декабря 2020 года состоялся первый полет авиалайнера МС-21 с двигателем ПД-14 - первым отечественным гражданским авиадвигателем 5-го поколения. Ученые УГАТУ внесли весомый вклад в проект ПД-14: разработаны технологии изготовления инновационных лопаток из алюминида титана, моноколес и полых широкохордных лопаток.

Второй проект по данному направлению - газоперекачивающий агрегат на базе газотурбинного двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Он будет использоваться "Газпромом".

Благодаря инженерам "ОДК-УМПО" и ученым республики "боевые" двигатели, которые применяются в авиации, послужат мирным целям. Изготовление двух опытных образцов завершится в 2022 году, а опытно-промышленная эксплуатация и межведомственные испытания начнутся в 2023 году.

Достигнуты впечатляющие результаты по направлению "Биомедицина и генетика". Идентифицированы 32 новых локуса и 192 гена, ассоциированных с разными подтипами рака молочной железы. Это позволяет выявить практически все основные причины возникновения такого вида рака и мишени для его лечения. Работа выполнена с партнерами НОЦ из Германии, Канады, Израиля, Великобритании, Японии.

- В этом году планируем открыть лабораторию онкогеномики на базе УФИЦ РАН, что позволит осуществлять подбор таргетной терапии для лечения онкологических заболеваний по ряду видов рака. Из 500 видов терапий протоколы лечения в России применяют только 4-5 видов, - пояснил Радий Хабиров на заседании Совета НОЦ.

В 2020 году в Уфе создана и внедрена в региональных центрах гемодиализа уникальная, не имеющая аналогов по точности интеллектуальная система поддержки принятия решений для назначения персонализированной диализной и лекарственной терапии. К 2024 году республика планирует расширить область применения этого цифрового решения под другие заболевания.

В рамках направления "Цифровая и "зеленая" химия, энергетика" получен федеральный статус научного центра мирового уровня "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты", куда вошли Уфимский нефтяной университет и Сколковский институт науки и технологий.

Создано три новые научно-исследовательские лаборатории, в которых работает международный коллектив из 4 стран мира, большинство из них - молодые исследователи. Ведутся работы по 9 научным проектам, том числе 4 - под руководством молодых ученых. Участники НОЦ получили 13 международных патентов. Открыта новая образовательная программа Petroleum Engineering только для иностранных граждан, выигран федеральный конкурс на создание Инжинирингового центра УГНТУ по направлению промышленных биотехнологий.

По направлению "Новая среда жизни" достигнут серьезный результат - башкирский геопарк "Янган-тау", благодаря, в том числе ученым УФИЦ РАН и Башкирского государственного университета, первым в России вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это показывает потенциал роста международного и внутреннего туризма в Башкортостане, включая развитие научного туризма.

На базе Башкирского аграрного университета заработал Центр прогрессивных технологий в области генетики и эмбриологии по серийному производству эмбрионов (в том числе методом клоновой селекции) элитных пород скота молочного направления продуктивности. Все оборудование для центра закупила группа компаний "Таврос" - участник Евразийского НОЦ. Планируемая мощность центра составляет 40 000 эмбрионов в год с возможностью их поставки на экспорт.

Для ускорения технологического развития в регионе формируется три крупных кластера. "Большой классический университет" на базе Башкирского госуниверситета и Уфимского авиационного технического университета и "политехнологический университет" на базе нефтяного технического и аграрного университетов, а также офтальмологический на базе медицинского университета через консолидацию ресурсов Уфимского НИИ глазных болезней и федерального центра "Аллоплант".

В республике ведется работа по созданию кампуса Евразийского научно-образовательного центра, вводятся в эксплуатацию IQ-парк на площади 32 тысячи квадратных метров и два центра прототипирования. Все это позволит сформировать мощную базу для исследований.

Башкортостан, как промышленно развитый регион, делает ставку на подготовку инженерных кадров: в июне 2021 года совместно с Ростехом запускается Центр профессионального образования авиационного кластера на базе участника НОЦ ПАО "ОДК-УМПО".

Общий объем средств, направленных на поддержку научно-образовательных центров, в 2021 году составляет 1, 280 млрд рублей. Сумма будет распределена между действующими научно-образовательными центрами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что у Башкортостана впечатляющие показатели и очень важно, что в регионе есть понимание в необходимости глубокой институциональной трансформации в сфере образования, науки и взаимодействия с бизнесом.