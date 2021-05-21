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21.05.2021 14:15
Рубрика: Власть

Самарские предприниматели примут участие в Foodtech Russia Accelerator

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Стартапы и бизнес с разработками в сфере пищевой безопасности смогут принять участие в федеральном акселераторе Foodtech Russia Accelerator. Инновационные проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Акселератор организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией YellowRockets.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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- Региональный Венчурный фонд и наш партнер - компания YellowRockets готовы инвестировать в интересные стартапы в области безопасности пищевой промышленности, как одной из самых современных и перспективных отраслей. Foodtech Russia Accelerator - отличная возможность для местных разработчиков заявить о своей идее и получить реальную поддержку для ее реализации. Тем более, что каждый из четырех блоков отбора проектов содержит сразу несколько направлений: это повышение эффективности цепочек поставок, цифровизация общепита, биоразлагаемая упаковка и многие другие. Призываю стартапы и бизнес подавать заявки и получить максимум пользы от участия в программе и общения с профильными экспертами и инвесторами, - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Основные направления отбора проектов: производство, логистика и продажи. Но программа не ограничивается только этим - эксперты и корпоративные партнеры готовы рассматривать все проекты, касающиеся рынка Foodtech. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.За время программы стартапы смогут пройти путь от быстрой проверки гипотез и пилотных проектов с индустриальными партнерами до привлечения инвестиций и полномасштабного запуска продаж продукта.

Для проектов на стадии MVP будет доступен образовательный контент и трекинговая программа для доработки продукта. Проекты с готовым продуктом и продажами смогут реализовать оплачиваемый пилот на пилотных площадках партнеров.

Организаторы готовы компенсировать участникам затраты на проезд до места расположения пилотной площадки, проживание, и расходы, необходимые для тестирования проекта.Тестирование разработок и продукта будет проходить на пилотной площадке партнера. Итогом пилотов станет бизнес-кейс с рассчитанным предварительным бюджетом и техническим заданием.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Кроме стартапов в программе могут принять участие Foodtech-бизнесы, готовые к сотрудничеству с индустриальными партнерами акселератора. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.

Корпоративными партнерами программы выступают: компания Далимо, Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, молочная ассоциация ДАМОЛ, продовольственный интернет-магазин Домашкино, сеть ресторанов СушиВёсла. Всестороннюю поддержку бизнесу в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- Рынок Foodtech является в России одним из самых "горячих" рынков с точки зрения венчурных инвестиций, - комментирует руководитель CEO YellowRockets Сергей Богданов. - Рынок Foodtech является в России одним из самых "горячих" рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций: от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания, до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Отрасль очень "голодная" до инноваций. Пандемия показала, что Foodtech-рынок очень гибкий и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться.

Ресторатор, сооснователь Milimon Family Евгений Реймер отметил, что партнерство с Foodtech Russia Accelerator - это логичное продолжение работы ассоциации: "Наш опыт хорошо коррелируется с Foodtech Russia Accelerator. Milimon Family давно работает с инновациями. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые тестируют на нашей инфраструктуре новые разработки. Для них - это возможность отработать продукт, выявить баги, получить обратную связь от экспертов рынка, получить доступ к лучшим ресторанным практикам. А для членов нашей ассоциации - это возможность применять у себя самые новые решения. Это развивает и рынок в целом, и наши компетенции. В рамках акселератора мы хотели бы масштабировать эту работу".

Прием заявок продолжится до 30 июля 2021 года на сайте foodtechrussia.com.

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