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21.05.2021 18:35

Столица Чувашии получила звание "Город трудовой доблести"

Текст: Сергей Кирсанов
Чебоксарам присвоено звание "Город трудовой доблести", указ об этом накануне подписал глава государства.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Перечень из 12 городов, которые удостоились почетного звания, обсуждался на заседании оргкомитета "Победа" с участием главы государства. Как говорится в указе президента РФ, звание присваивается "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В годы ВОВ Чебоксары стали одним из центров эвакуированной промышленности. Помимо огромного вклада в строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей жители республики трудились над укреплением оборонной мощи страны в целом.

В городе были размещены 14 заводов, которые вместе с уже имеющимися промышленными объектами были оперативно ориентированы на выпуск военной продукции. Уже к концу 1941 года 80 процентов выпускаемой в Чебоксарах продукции предназначалось для фронта.

Так, производственной объединение им. Чапаева, в то время именовавшееся "Завод №320" с начала войны был перепрофилирован на выпуск боеприпасов - авиабомб, артиллерийских снарядов и патронов. Кроме того, на него было возложено оснащение дзотов и других оборонительных сооружений Сурского рубежа. К окончанию ВОВ объем оборонной продукции выполнялся на 102,6 процента, а больше трети рабочих получили звание "стахановец".

На базе эвакуированных из Харькова и Ленинграда предприятий был организован Чебоксарский электроаппаратный завод, где производили установочные изделия для танков и самолетов, реле и автоматику, а также специальную морскую электроаппаратуру. В январе 1944 года за трудовой подвиг коллектив предприятия был отмечен орденом Трудового Красного Знамени. За годы войны на заводе изготовили более 140 тысяч различных изделий, которые были крайне необходимы для военной техники.

К слову, многие жители страны, эвакуированные вместе с заводами, и после войны остались в Чебоксарах. Например, прабабушка и прадедушка жителя столицы Чувашии Бориса Константинова.

- Они много лет трудились на электроаппаратном во благо нашей страны. В годы войны их, как и многих других рабочих из Харькова, эвакуировали в Чебоксары. Со временем, пройдя испытания трудных военных лет, здесь, в столице Чувашии, они обрели новую родину. Спасибо, что трудовой подвиг жителей нашего города оценили по достоинству, - рассказал горожанин.

За самоотверженный труд в период Великой Отечественной 250 чебоксарцев получили ордена и медали, около двух тысяч - почетные грамоты Верховного Совета Чувашской АССР, более 20 тысяч - медали "За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Министр труда Чувашии Алена Елизарова выразила уверенность, что присвоение Чебоксарам звания "Город трудовой доблести" позволит укрепить образ чебоксарца, как труженика и патриота, и послужит стимулом для приумножения традиций города.

Напомним, 2021-й в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий указ Олег Николаев подписал 9 мая 2020 года.

Предстоящей осенью исполнится 80 лет с начала возведения Сурского и Казанского рубежей для обороны от фашистских захватчиков - работы длились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. В сооружении укреплений были задействованы около 200 тысяч человек - на тот момент треть трудоспособного населения республики. Поскольку почти все мужчины направились на фронт, окопы и траншеи вдоль реки Сура копали, в основном, старики, женщины и дети.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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