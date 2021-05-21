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21.05.2021 08:19
Рубрика: Общество

В Башкирии ввели штрафы за продажу детям энергетиков

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

21 мая вступили в силу изменения в Кодекс РБ об административных правонарушениях, которые вводят штраф за продажу детям энергетиков.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Как сообщил председатель Государственного Собрания - Курултая РБ Константин Толкачев, речь идет о новом порядке продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

- В нашей республике запрещено продавать такую продукцию несовершеннолетним, а также в образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных учреждениях, спортивных сооружениях, в организациях отдыха и оздоровления детей. Ограничения были установлены еще в прошлом году, а теперь за их несоблюдение введены штрафы, - уточнил Константин Толкачев.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на граждан могут наложить штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.

В госсобрании РБ подчеркнули, что ограничение на продажу энергетиков ввели из-за неблагоприятного воздействия этих тонизирующих напитков на детский организм.

- Если ребенок будет бесконтрольно употреблять энергетики, то наверняка получит проблемы со здоровьем - с нервной, пищеварительной или сердечно-сосудистой системой. Ограничения введены в интересах детей, для защиты их здоровья от продукции, которая может нанести им вред, - отметил Константин Толкачев.

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