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21.05.2021 18:26
Рубрика: Происшествия

В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту передачи банку государственного имущества на 119 миллионов рублей. Речь идет о здании Мордовского республиканского института образования в Саранске.

Фото: iStock
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Как сообщил Следственный комитет по региону, незаконная передача принадлежащего государству здания стоимостью более 100 миллионов рублей произошла еще в 2007 году. Объект был отдан в залог коммерческой организации. По версии следствия, тем самым должностные лица правительства РМ и Госкомимущества республики явно превысили свои должностные полномочия.

- Долг по кредиту банку возвращен не был и проценты по нему не выплачены. В связи с этим по решению суда государственное имущество арестовано и принято на баланс банка. Произошло это в 2020 году, - уточнила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

В результате региону был причинен материальный ущерб в размере более 119 миллионов рублей.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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Уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) возбуждено по материалам прокурорской проверки. Максимальные санкции за этот вид преступления предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры республики, распоряжение о передаче госимущества в 2007 году было подписано Владимиром Волковым, занимавшим в то время пост председателя регионального правительства. Расследование продолжается.

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