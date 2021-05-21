В Сарове открыли памятник Андрею Сахарову

Сегодня, в день 100-летия со дня рождения лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, в Сарове Нижегородской области был открыт памятник академику. С инициативой установки монумента выступил Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что судьба Андрея Сахарова тесно связана с Горьковской областью и Саровым. "Именно здесь работают его соратники, ученики, последователи, здесь находится ядерный и интеллектуальный центр нашей страны. Жизнь и деятельность, научные достижения Андрея Сахарова навсегда остались частью истории Саровской земли, нашего региона. Сахаров наряду с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем является основателем российской атомной отрасли", - отметил глава региона.

Алексей Лихачев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что памятник станет важной достопримечательностью Сарова. Монумент расположен в городском сквере на проспекте Мира, в исторической части города.

Скульптура была изготовлена в Санкт-Петербурге. Автором стал почетный член Российской академии художеств Борис Сергеев. По замыслу художника, Андрей Сахаров изображен молодым человеком, погруженным в размышления.