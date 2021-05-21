Дроны над тайгой втрое сократят незаконные рубки деревьев

Беспилотные летательные аппараты, запущенные в небо над тайгой в Красноярском крае и Иркутской области, выявят незаконные рубки древесины и помогут сократить их количество в три раза. Рослесинфорг сообщил о применении нового средства для борьбы с браконьерами. Начать решили с регионов, где зафиксировано больше всего случаев нарушения лесного законодательства.

"Под особый контроль взяты самые проблемные лесничества Красноярского края и Иркутской области, - сказали в Рослесинфорге. - В них беспилотники мониторят обстановку в круглосуточном режиме. Проект, по оценкам специалистов, даст возможность сократить количество нарушений и размер вреда минимум в три раза".

Всего задействованы 25 дронов, уточнили в Рослесинфорге. Радиус действия каждого из них - 700 км, за сутки он способен отследить ситуацию на 100 кв. км лесного фонда. Оборудованный камерой с высоким разрешением и тепловизором, он заметит присутствие в лесу человека или работу двигателя машины, а днем еще и сфотографирует госномера транспортных средств и лица людей. Крейсерская высота полета в 200-300 метров позволяет его приборам различить происходящую на земле активность в любое время суток, обнаружить появление новых объектов. Система искусственного интеллекта сопоставляет эти данные и координаты места обнаружения с картой, на которой отмечены все легально разрабатываемые участки. В случае, если выявленные события происходят в какой-то другой точке, тревожный сигнал вместе со всеми снимками и данными передается оператору, чтобы тот, еще раз проверив информацию, передал ее в правоохранительные органы.

"Теперь "черным лесорубам" пилить лес станет сложнее, потому что государство будет собирать полученные с дронов данные", - уверены в Рослесинфорге.

Эффективность технологии была проверена в ходе эксперимента, отмечают в организации. В перспективе такой метод мониторинга состояния лесов может быть использован и в других регионах.