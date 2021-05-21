Генпрокурор Игорь Краснов пообещал решить проблему обманутых дольщиков в Сибири

В пятницу, 21 мая, Генеральный прокурор Игорь Краснов провел в Новосибирске личный прием граждан. За несколько часов он успел выслушать 20 сибиряков, которые записались к нему на прием. Часть жителей из отдаленных и труднодоступных районов смогли пообщаться с главой надзорного ведомства по видеосвязи.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, большая часть проблем, с которыми обратились люди, касалась защиты жилищных прав. Так, в частности, Краснову пожаловались на не переселение из аварийного жилья и отсутствие капитального ремонта дома. А также на не предоставление квартир детям-сиротам и вдове ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, жители Сибири рассказали о проблемах с обеспечением лекарствами, доступности дошкольного образования и предоставления средств реабилитации инвалидам. Поднимались темы содержания автодорог и неисполнения решений суда. Ряд граждан пожаловались Генпрокурору на волокиту при возбуждении уголовных дел и неоправданном затягивании сроков процессуальных проверок, а также неправильную квалификацию преступлений.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры

Внимательно выслушав всех обратившихся к нему, Игорь Краснов поставил задачу подчиненным прокурорам, чтобы в каждом случае они добились реального восстановления прав граждан.

После личного приема Краснов провел отдельную встречу с дольщиками более тридцати многоквартирных домов, часть из которых не могут получить купленные квартиры на протяжении 10 лет. По официальным данным, в долевом сотрудничестве в Новосибирской области строилось 547 многоквартирных домов. 115 из них на сегодняшний день - это проблемные объекты, которые возникали с 2005 по 2021 год. Число пострадавших дольщиков оценивается примерно в 8800 человек. Они участвовали в долевом строительстве 80 домов, в том числе 60 из них - в Новосибирске. Представители дольщиков попросили Генпрокурора проконтролировать расследование уголовных дел о мошенничестве и помочь недопустить необоснованного перехода прав собственности, в том числе с помощью фиктивных документов. В свою очередь Игорь Краснов пообещал решать проблему системно и заметил, что лично инициировал возбуждение уголовных дел по ряду объектов. Он также заверил, что прокуратура оценит законность принимаемых мер по восстановлению прав обманутых дольщиков и разберется с каждым долгостроем.

"Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области и будем разбираться пока проблема не будет решена. Мы не оставим вас один на один с вашими проблемами", - заявил глава надзорного ведомства.

По его словам, решением проблем дольщиков в Новосибирской области будет заниматься не только прокуратура Новосибирской области, но и сотрудники подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры. Он поручил своему заместителю в Сибирском федеральном округе Дмитрию Демешину ежемесячно докладывать об этой работе.