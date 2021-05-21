Красноярск получил звание "Город трудовой доблести"

В Москве под руководством президента России Владимира Путина состоялось заседание Российского организационного комитета "Победа". Обсуждались претенденты на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".

Первый заместитель председателя Совета Федерации, cекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак напомнил, что в прошлом году городами трудовой доблести стали 20 населенных пунктов страны, это решение имело особое значение для граждан.

"В этом году проведено масштабное голосование, которое определило лидеров среди новых претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести". Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и заключениями экспертов Российской академии наук", - заявил Андрей Турчак.

В завершение выступления он обратился к президенту России с предложением поддержать решение о присвоении этим городам почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". После детального обсуждения глава государства поддержал предложение Андрей Турчака. Позже Владимир Путин подписал указ о присвоении населенным пунктам почетного звания "Город трудовой доблести".

В течение четырех месяцев текущего года инициативная группа из числа активистов ветеранских организаций и представителей волонтерских движений при поддержке правительства Красноярского края, администрации Красноярска, депутатов городского Совета, партии "Единая Россия", трудовых коллективов местных предприятий собирала подписи за присвоение краевому центру почетного звания.

Ветераны трудового фронта проводили встречи с учениками школ и студентами вузов, на предприятиях и в учреждениях проходили общие собрания. В крупных торговых центрах и общественных местах были развернуты специальные пункты для голосования за присвоение Красноярску почетного звания Российской Федерации. За время проведения агитационной кампании инициативу поддержали более 137 тысяч человек, из них более 55 тысяч голосов отдали на специальном сайте https://красноярскдоблесть.рф/.

Губернатор Александр Усс считает, что присвоение звания Красноярску - дань уважения жителям города, героически трудившимся на заводах в годы войны. "Красноярск в полной мере достоин носить звание "Город трудовой доблести". В годы войны в глубоком тылу здесь был создан мощный центр оборонной промышленности. Именно в те суровые годы рождался современный Красноярск - индустриальный город с уникальным техническим, интеллектуальным и человеческим потенциалом. Я поздравляю с этим событием всех красноярцев. Пусть наш город-труженик продолжает побеждать", - сказал Александр Усс.

Мэр Сергей Еремин назвал присвоение Красноярску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" общей победой всех красноярцев. "Я от всей души благодарю каждого, кто посчитал нравственным долгом отдать свой голос в поддержку этого решения. И, конечно, спасибо ветеранским организациям, трудовым коллективам наших предприятий, волонтерам. Я по-настоящему горжусь тем, что мы вместе добились этого решения, и искренне считаю, это наша с вами маленькая победа во славу всего военного поколения", - подчеркнул Сергей Еремин.

Справка

Почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны. Оно присваивается городам указом президента Российской Федерации.

С первого дня войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году, в самый сложный момент, Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ним - 30 тысяч рабочих. В первой половине 40-х годов Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.

В начале текущего года активисты местной ветеранской организации подготовили и направили главе краевого центра и в городской совет депутатов обращения о необходимости присвоения Красноярску этого почетного звания. Инициативу активистов депутаты городского Совета поддержали и, как того требует федеральный закон, вышли с этим предложением на уровень правительства региона и краевого Законодательного собрания, после чего краевые власти обратились к президенту РФ с соответствующим ходатайством.