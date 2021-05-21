СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени

В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту расправы взрослого над ребенком, который якобы обидел его дочь. Конфликт произошел второго мая.

Как сообщала "РГ", в одном из дворов по улице Адриена Лежена мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил его встать на колени. Кроме того, 41-летний новосибирец ударил мальчика по голове. Таким образом он заступался за свою дочь.

Уголовное дело возбуждено по 116-й статье УК о побоях. Проверку инцидента, о котором правоохранительные органы узнали из СМИ, взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета.