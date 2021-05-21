Новосибирский завод получил транш на погашение долгов по зарплате

Новосибирский завод "Тяжстанкогидропресс", испытывающий финансовые трудности, получил средства для погашения задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками. На предприятие поступил транш в размере 4,6 миллиона рублей за выполненный заказ.

Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, правительство региона продолжает работу по реализации мер помощи предприятию.

- Диалог с руководством завода "Тяжстанкогидпропресс" ведется на постоянной основе. Руководство завода планирует направить на погашение мартовской задолженности по зарплате работников часть средств, полученных от реализации крупного заказа. Областные власти проконтролируют этот процесс, - подчеркнул Сергей Семка.

Как уточнил генеральный директор "Тяжстанкогидропресса" Амир Мифтахов, 7 мая 2021 года предприятие осуществило отгрузку произведенной продукции "Выксунскому металлургическому заводу" на сумму 10 миллионов рублей. Второй транш размером пять миллионов рублей ожидается до 25 мая. Эти средства будут направлены в том числе на погашение задолженности по зарплатам за апрель.

В пресс-службе областного правительства отметили, что региональные власти неоднократно выражали заинтересованность в стабильной работе предприятия и готовность предпринимать для этого все предусмотренные меры. В апреле 2021 года состоялось совещание с участием представителей Минпромторга России, госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", правительства Новосибирской области, руководства "Тяжстанкогидропресса" и "БКС Банк" по вопросам вывода завода из кризиса. На совещании были достигнуты договоренности о подготовке коммерческих предложений для инвесторов с целью сохранения и восстановления работоспособности предприятия.

К настоящему времени для стабильной работы завода на свои рабочие места уже возвращены 11 работников.