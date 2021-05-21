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21.05.2021 15:53
Рубрика: Происшествия

В акватории Саяно-Шушенского водохранилища нашли нефтяное пятно

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники Росприроднадзора проверили информацию о затоплении маломерного судна в Саяно-Шушенском водохранилище на Енисее. Сведения о происшествии подтвердились.

Фото: Владимир Янченко/РГ
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Площадь загрязнения в результате происшествия, согласно выводам инспекторов, составляет примерно 3500 квадратных метров, сообщает сегодня пресс-служба Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. Судно затонуло в заливе Джойская Сосновка.

Специалисты Управления эксплуатации Саянских водохранилищ ФГБВУ "Центррегионводхоз" занимаются ликвидацией загрязнения акватории. Прежде чем полностью очистить водный объект от последствий ЧП, загрязнение локализуют.

Проводится административное расследование. Установлена личность владельца транспортного средства.

Предстоит рассчитать размер ущерба, причиненного водохранилищу. Затем собственнику судна предложат добровольно возместить вред природе и принять меры для поднятия затопленного объекта.

Справка

Саяно-Шушенское водохранилище на реке Енисей возникло в результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Водохранилище находится на территории республик Тыва, Хакасия и Красноярского края.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Тыва СФО Хакасия

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