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21.05.2021 08:28
Рубрика: Происшествия

В Братске пять человек пострадали в ДТП со "скорой"

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Прокуратура Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

В городе Братске произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи. Пятеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения города, сообщает сегодня прокуратура Иркутской области.

В Красноярске после ДТП с пятью погибшими арестовали водителя грузовика

Вечером 20 мая на перекрестке улицы Крупской и автодороги "А 331-Вилюй" столкнулись карета скорой помощи и Mitsubishi Outlander. Причины ДТП устанавливаются.

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В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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