В Братске пять человек пострадали в ДТП со "скорой"

В городе Братске произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи. Пятеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения города, сообщает сегодня прокуратура Иркутской области.

Вечером 20 мая на перекрестке улицы Крупской и автодороги "А 331-Вилюй" столкнулись карета скорой помощи и Mitsubishi Outlander. Причины ДТП устанавливаются.

Прокуратура города организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, уточнили в надзорном ведомстве.